Гройсман "с пониманием" отнесся к отмене его визита в Израиль

Глава правительства намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной".
Премьер-министр Владимир Гройсман с пониманием отнесся к отмене премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху его визита в Израиль, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.
По данным источника, Гройсман намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений".
Как сообщалось, премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.Интерфакс-Украина