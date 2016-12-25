Гройсман "с пониманием" отнесся к отмене его визита в Израиль

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Глава правительства намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной".

Гройсман спокойно отреагировал на отмену визита в Израиль Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Владимир Гройсман с пониманием отнесся к отмене премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху его визита в Израиль, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

По данным источника, Гройсман намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений".

Как сообщалось, премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.