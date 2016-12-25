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Гройсман "с пониманием" отнесся к отмене его визита в Израиль

25 декабря в 02:57

Глава правительства намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной". 

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Гройсман спокойно отреагировал на отмену визита в Израиль
Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министр Владимир Гройсман с пониманием отнесся к отмене премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху его визита в Израиль, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник. 

По данным источника, Гройсман намерен "интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений". 

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Как сообщалось, премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал распоряжение отменить запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимир Гройсмана из-за "антиизраильского" голосования Украины в Совете Безопасности ООН. 

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

По материалам: Интерфакс-Украина
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3 комментария
  • Владимир Фас Сегодня, 10:10 Гройсманы всех стран - соединяйтесь ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vitaliy Zilbershmidt Сегодня, 09:45 Пару недель тому, Израиль поддержал Украину в ООН, проголосовал против оккупации Крыма..и за целостность Украины. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • zxcvb Сегодня, 07:24 Удивляет реакция Израиля. А чего вы собственно говоря ждали? Какого ради вас Украина должна ссорится не только с арабами, но и с подавляющим большинством стран ООН. Или Украина должна была наложить вето на строительство еврейских поселений на арабских территориях, за то что Израиль трусливо спрятался и не голосовал за резолюцию ГА ООН о территориальной целостности Украины, когда Орда оккупировала Крым (а с тех пор и часть Донбасса и убила больше десяти тысяч украинцев), у нас перед вами нет никаких моральных обязательств, с вами будут нянчиться Трамп и от Путлера требуйте бонусов за свою угодливость. То что визит Гройсмана отменили, себе лучше этим не сделали, скорее хуже, в плане двусторонних отношений, если Гройсман выразил "понимание", то он себе, как политик, сделал однозначно хуже, и Порошенку тоже сделал хуже (хотя он всеравно "хромая утка"), ведь его "понимание" и на Порошенка распространяется, так как он полностью его человек Ответить Цитировать Пожаловаться
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