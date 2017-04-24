Гройсман прокомментировал поручительство министров за Мартыненко

За Мартыненко готовы были поручиться министры, назначенные по квоте "Народного фронта". Это было командное коллективное политическое решение.
"У меня нет никаких возражений против такого шага. Это было командное коллективное политическое решение. Я считаю, что они вправе так поступать и это был абсолютно нормальный шаг", - сказал Гройсман на брифинге в Харькове.
22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под личное поручительство, отказав отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.
Личными поручителями определены ряд народных депутатов Украины, в том числе Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов и замглавы ЦИК Андрей Магера.
Готовы были поручиться за Николая Мартыненко министр образования и науки Лилия Гриневич, министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян.Интерфакс-Украина