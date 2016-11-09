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Гройсман поздравил нового президента США с победой на выборах

9 ноября в 11:25

Украинский премьер надеется, что "новая администрация продолжит курс поддержки Украины".

Владимир Гройсман1
Гройсман поздравил новоизбранного президента США, но забыл указать фамилию Трампа
Правительственный портал
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал заявление по поводу выборов президента Соединенных Штатов Америки.

"Поздравляю американцев с избранием нового главы государства, а новоизбранного президента США с победой на выборах", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Гройсман также пожелал американскому народу успеха и процветания и выразил надежду на то, что "новая администрация продолжит курс поддержки Украины".

В поздравлении украинского премьера не упоминается фамилия Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США.

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Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы США
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