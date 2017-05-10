Гройсман поедет в Израиль с официальным визитом 14-16 мая

Визит Гройсмана в Израиль сорвался после голосования в Совбезе ООН в конце декабря 2016 года. Премьер поедет в мае.

Гройсмана наконец пустят в Израиль на три дня Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Израиль с официальным визитом 14-16 мая. Как сообщает пресс-служба правительства, ключевые темы переговоров – ввнедрение в Украине передового опыта Израиля в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживание сотрудничества в области высоких технологий.

Гройсман проведет переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Юелем Эдельштейном. Кроме того, премьер-министр Украины встретится с министром сельского хозяйства Ізраиля Ури Ариэлем и посетит Научно-исследовательский центр Министерства сельского хозяйства и развития сельских территории "Волкани".

Планируется, что в ходе визита будет подписан ряд двусторонних документов: Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Украины и Израиля, Меморандум об обмене статистическими данными между таможенными администрациями Украины и Государства Израиль, а также Имплементационный протокол к Соглашению между правительством Израиля и Кабинетом министров Украины о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях в Израиле.

Кроме того, запланирована встреча премьер-министра Украины с деловыми кругами, руководством Центра "Тева" и руководителями ведущих израильских компаний в сфере биомедицинской инженерии и представителями украинской общины Израиля.

Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

В феврале Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

В феврале Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".