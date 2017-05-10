Гройсман поедет в Израиль с официальным визитом 14-16 мая

Визит Гройсмана в Израиль сорвался после голосования в Совбезе ООН в конце декабря 2016 года. Премьер поедет в мае.
Гройсман проведет переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Израиля Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Юелем Эдельштейном. Кроме того, премьер-министр Украины встретится с министром сельского хозяйства Ізраиля Ури Ариэлем и посетит Научно-исследовательский центр Министерства сельского хозяйства и развития сельских территории "Волкани".
Планируется, что в ходе визита будет подписан ряд двусторонних документов: Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Украины и Израиля, Меморандум об обмене статистическими данными между таможенными администрациями Украины и Государства Израиль, а также Имплементационный протокол к Соглашению между правительством Израиля и Кабинетом министров Украины о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях в Израиле.
Кроме того, запланирована встреча премьер-министра Украины с деловыми кругами, руководством Центра "Тева" и руководителями ведущих израильских компаний в сфере биомедицинской инженерии и представителями украинской общины Израиля.
Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.
В феврале Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.
В феврале Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.
Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA