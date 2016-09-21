Гройсман обвинил политиканов в желании превратить "честный бюджет" в шоу покемонов

Украинский премьер сумел в одном предложении употребить слово "честный" четыре раза, противопоставив его "некоторым политиканам".

Гройсман поставил депутатов перед сложным выбором: "честный бюджет" или шоу покемонов Верховная Рада

Премьер-министробвинил неназванных "политиканов" в намерении превратить "честный" бюджет правительства в шоу покемонов.

"Для меня является приоритетом, как и для нашего правительства, это вопрос честного бюджета, через честный диалог, через абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в шоу покемонов", - сказал премьер, представляя проект госбюджета на 2017 год.

При этом Гройсман не уточнил, что такое "шоу покемонов", а народные депутаты не задали уточняющего вопроса.

Напомним, что 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает повысить в 2017 году минимальные зарплаты и пенсии на 10%, расходы на Кабинет министров – на 30%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на администрацию президента – на 50%.