Гройсман обсудил с Байденом е-декларирование и помощь США Украине

Украинский премьер поговорил с вице-президентом США по телефону.

Байден заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в проведении реформ Верховная Рада

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент США Джозеф Байден обсудили ход реформ и дальнейшую помощь и содействие Киеву со стороны Вашингтона во время телефонного разговора в четверг, 3 ноября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Особое внимание собеседники уделили работе системы электронного декларирования доходов и имущества украинских чиновников и депутатов, а также реформе государственного управления, ключевым элементом которой является конкурсный отбор на должности государственных секретарей.

Украинский премьер также проинформировал вице-президента США о приватизации государственных предприятий, в частности, о подготовке к продаже Одесского припортового завода.

Байден, в свою очередь позитивно оценил деятельность украинского правительства и заверил, что США продолжат оказывать Украине необходимую помощь и поддержку в проведении реформ.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.