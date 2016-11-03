Гройсман обсудил с Байденом е-декларирование и помощь США Украине

Украинский премьер поговорил с вице-президентом США по телефону.
Особое внимание собеседники уделили работе системы электронного декларирования доходов и имущества украинских чиновников и депутатов, а также реформе государственного управления, ключевым элементом которой является конкурсный отбор на должности государственных секретарей.
Украинский премьер также проинформировал вице-президента США о приватизации государственных предприятий, в частности, о подготовке к продаже Одесского припортового завода.
Байден, в свою очередь позитивно оценил деятельность украинского правительства и заверил, что США продолжат оказывать Украине необходимую помощь и поддержку в проведении реформ.
Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.
В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.ZN.UA