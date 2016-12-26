Грицак назвал неожиданностью ночной визит Порошенко в СБУ

По словам главы СБУ, у президента "возникла неотложная потребность пообщаться".

По словам Грицака, президент заехал ночью в СБУ выпить кофе Михаил Ткач / Facebook

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что президент Украины Петр Порошенко в ночь на 22 декабря приехал вбез предупреждения.

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ ... Приехал неожиданно, посмотрел, как работает Служба безопасности, проверил караулы ... Я сам не знал об этом визите. Кстати, наши караулы в этой ситуации не лучшим образом сработали, за это меня президент покритиковал", – сообщил Грицак в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 25 декабря.

Глава СБУ добавил, что у главы государства "возникла неотложная потребность пообщаться".

"Он проезжал мимо СБУ, вот и заехал", – уточнил Грицак.

Как известно, в ночь на 22 декабря журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач заметил кортеж президента у ворот здания Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. Также там был замечен автомобиль Audi, которым пользуется депутат от фракции БПП и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко.