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Грицак назвал неожиданностью ночной визит Порошенко в СБУ

26 декабря в 01:11

По словам главы СБУ, у президента "возникла неотложная потребность пообщаться".

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По словам Грицака, президент заехал ночью в СБУ выпить кофе
Михаил Ткач / Facebook
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что президент Украины Петр Порошенко в ночь на 22 декабря приехал в СБУ без предупреждения.

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ ... Приехал неожиданно, посмотрел, как работает Служба безопасности, проверил караулы ... Я сам не знал об этом визите. Кстати, наши караулы в этой ситуации не лучшим образом сработали, за это меня президент покритиковал", – сообщил Грицак в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 25 декабря.

Глава СБУ добавил, что у главы государства "возникла неотложная потребность пообщаться".

"Он проезжал мимо СБУ, вот и заехал", – уточнил Грицак.

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Как известно, в ночь на 22 декабря журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач заметил кортеж президента у ворот здания Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. Также там был замечен автомобиль Audi, которым пользуется депутат от фракции БПП и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Грицак СБУ Порошенко
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