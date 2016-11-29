Топ Новости
<
>

ГПУ вызвала Януковича на допросы 5 и 10 декабря

29 ноября в 11:07

Экс-президент Виктор Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого.

Янукович1
Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого
ТАСС
ГПУ вызывает на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене  - 5 декабря и 9 декабря, на 10.00, сообщается на сайте ведомства. 

"Генпрокуратура просит бывшего президента явиться 5 и 9 декабря на 10:00 к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры А. Л. Лещенко в Киев на ул. Кловский спуск, 36/1", - говорится в сообщении. 

Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого.

дкмнт
дкмнт
Читайте также: Опубликован полный текст подозрения Януковичу

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Ранее сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги допрос Янукович подозреваемые ГПУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.66
EUR 27.17
Последние новости