ГПУ вызвала Януковича на допросы 5 и 10 декабря

Экс-президент Виктор Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого.

Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого ТАСС

ГПУ вызывает на допросы бывшего президента Виктора Януковича как подозреваемого в деле о государственной измене - 5 декабря и 9 декабря, на 10.00, сообщается на сайте ведомства.

"Генпрокуратура просит бывшего президента явиться 5 и 9 декабря на 10:00 к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры А. Л. Лещенко в Киев на ул. Кловский спуск, 36/1", - говорится в сообщении.

Янукович вызывается на допрос в качестве подозреваемого.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Ранее сообщалось, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.