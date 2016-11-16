ГПУ подготовила подозрение Януковичу в деле о давлении на митрополита Владимира

Следствие заявляет о достаточном количестве доказательств причастности Януковича и бывших чиновников к незаконному лишению свободы личного помощника митрополита.

ГПУ подготовила сообщение о подозрении Януковичу по еще одному делу Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины подготовила сообщение о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу в рамках дела о превышении власти и служебных полномочий в отношении главы Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Владимира.

По данным следствия, Янукович вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками (Виталием Захарченко, Вадимом Новинским и Валерием Коряком) причастны к незаконному лишению свободы личного помощника ныне покойного патриархата Владимира архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

"В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности к совершению уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины, Януковича, в связи с чем 16 ноября 2016 года в производстве составлено сообщение о подозрении последнему и в настоящее время предпринимаются меры для его надлежащего вручения", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Как известно, Регламентный комитет в среду, 16 ноября, рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности с депутата Новинского.

Напомним, что ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью.

Как известно, во время Революции Достоинства Владимир Новинский пытался убедить экс-президента Виктора Януковича не применять силу против участников Евромайдана, а также организовывал его встречи с оппозиционными политиками, в том числе, с лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.

В то же время, ГПУ не располагает доказательствами причастности экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина и городского головы Геннадия Кернеса к избиению активистов Евромайдана в Харькове 1 марта 2014 года. Председатель Департаманта спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что у следствия есть факты о причастности Добкина и Кернеса к организации "Антимайдана", однако в прокуратуре не нашли в этих действиях состава преступления.