ГПУ передала в суд обвинение в отношении экс-министра юстиции Лавриновича

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Экс-министра и главного бухгалтера Минюста обвиняют в растрате 8,5 миллионов гривень бюджетных средств.

Дело Лавриновича передали в суд Андрей Товстыженко, ZN.UA

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины отправил в Шевченковский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении экс-министра юстиции Украины (времен Януковича) Александра Лавриновича и бывшего главного бухгалтера министерства. Их обвиняют в растрате 8,5 миллионов бюджетных средств (на то время 1,1 млн долларов) через подставную закупку министерством юридических услуг у фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США).

Как сообщает пресс-служба ГПУ, услуги закупались "под видом необходимости получения правовой помощи в деле "Тимошенко против Украины" в Европейском суде по правам человека, а фактически с целью утаить факты преступного нарушения законодательства во время рассмотрения дела Ю. Тимошенко".

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренным ч.5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. По ч.5 ст. 191 предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В июле 2015 года в Генпрокуратуре уже сообщали, что Лавриновича подозревают в растрате более 8,5 млн грн путем злоупотребления служебным положением государственных средств . По данным следствия, эти средства были незаконно и безосновательно потраченные на "привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения дела Юлии Тимошенко".

Как известно, Минюст во времена Лавриновича дважды привлекал американских юристов для помощи в судебном преследовании Тимошенко – компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. По официальным данным Минюста, в 2012 году Украина заплатила этой компании лишь 95 тысяч грн, хотя на самом деле – значительно больше. В 2013 году за противостояние Тимошенко американцы получили 10,2 млн грн