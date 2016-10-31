ГПУ начала расследовать покупку элитной квартиры Лещенко

Расследование начали в связи с депутатскими запросами.

ГПУ взялась за элитную квартиру Лещенко e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генпрокуратура начала досудебное расследование по подозрению в незаконном обогащении в отношении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко , сообщает " Украинская правда " со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как писало ранее ZN.UA, соответствующее обращение подал народный депутат от НФ Павел Пинзеник.

"По результатам рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника относительно неправомерных действий народного депутата Сергея Лещенко и по другим вопросам управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ 27 октября 2016 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в ГПУ.

Таким образом "начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения лица, уполномоченного на выполнение функций государства, занимающим особо ответственное положение".

Предварительная квалификация уголовного преступления: ч. 3 ст. 368 2 Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, 18 октября народные депутаты, среди которых в частности представители "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, представители "Народного фронта" Евгений Дейдей и Вадим Подберезняк, а также представитель БПП Сергей Каплин, направили еще один запрос к генпрокурору с просьбой провести проверку квартир депутатов Лещенко и Светланы Залищук. Они утверждают, что проанализировали доходы народных депутатов и обвиняют последних в совершении коррупционных преступлений, поскольку, по их мнению, официальные доходы Лещенко и Залищук не позволили бы им приобрести элитное жилье.

Как известно, между народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и генеральным прокурором Юрием Луценко существует конфликт. Лещенко в интервью "5 каналу" заявил, что Луценко владеет огромным домом в центре Киева, но "оформлено все на бухгалтершу его жены". В свою очередь генпрокурор опроверг заявление народного депутата.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило признаки административного правонарушения при покупке квартиры народным депутатом от БПП Сергеем Лещенко и направило результаты проверки в НАПК. Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Скандал вокруг народного депутата Сергея Лещенко и его девушки Анастасии Топольской возник после публикации 6 сентября блогером Андеем Дзиндзей информации о том, что Лещенко купил квартиру в элитной новостройке на ул.Франко в центре Киева площадью 200 квадратных метров за 350 тыс. долларов, или около 7,5 млн грн. Позже адвокат Алексей Шевчук обнародовал документы, согласно которым Лещенко якобы заплатил за приобретенную квартиру деньгами со счета в "Сбербанке России".

Сам Лещенко утверждает, что купил квартиру на свои сбережения во времена работы в "Украинской правде", а также на часть денег, взятых в долг у Алены Притулы "сроком на 10 лет"