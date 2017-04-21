ГПУ инициировала лишение Артеменко украинского гражданства

По данным следствия, депутат получил канадский паспорт, не отказавшись от украинского.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 21 апреля, следствие установило, что Артеменко, которого подозревают в государственной измене, получил паспорт гражданина Канады, не выходя из украинского гражданства.
По словам Сарган, после полученной информации ГМС может обратиться к президенту Украины с просьбой о лишении Артеменка гражданства. Она также опубликовала фотокопию обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову за подписью генпрокурора Юрия Луценко.
Сам Артеменко ранее подтвердил наличие у него канадского гражданства.
Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.
Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает выведение российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.
20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.
На следующий день, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменеко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.ZN.UA