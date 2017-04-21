Топ Новости
<
>

ГПУ инициировала лишение Артеменко украинского гражданства

21 апреля в 21:47

По данным следствия, депутат получил канадский паспорт, не отказавшись от украинского.

Андрей Артеменко
У Артеменко нашли канадское гражданство, наличие которого он не отрицал
Andrey Artemenko / Facebook
Генеральная прокуратура Украины обратилась к руководству Министерства внутренних дел с просьбой инициировать через Государственную миграционную службы процедуру лишения украинского гражданства внефракционного народного депутата Андрея Артеменко.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 21 апреля, следствие установило, что Артеменко, которого подозревают в государственной измене, получил паспорт гражданина Канады, не выходя из украинского гражданства.

По словам Сарган, после полученной информации ГМС может обратиться к президенту Украины с просьбой о лишении Артеменка гражданства. Она также опубликовала фотокопию обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову за подписью генпрокурора Юрия Луценко.

Сам Артеменко ранее подтвердил наличие у него канадского гражданства.

Читайте также: Возможный соавтор "плана Артеменко" умер в США

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает выведение российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

На следующий день, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменеко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Артеменко ГПУ паспорт гражданство госизмена
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...