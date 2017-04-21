ГПУ инициировала лишение Артеменко украинского гражданства

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По данным следствия, депутат получил канадский паспорт, не отказавшись от украинского.

У Артеменко нашли канадское гражданство, наличие которого он не отрицал Andrey Artemenko / Facebook

Генеральная прокуратура Украины обратилась к руководству Министерства внутренних дел с просьбой инициировать через Государственную миграционную службы процедуру лишения украинского гражданства внефракционного народного депутата

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 21 апреля, следствие установило, что Артеменко, которого подозревают в государственной измене, получил паспорт гражданина Канады, не выходя из украинского гражданства.

По словам Сарган, после полученной информации ГМС может обратиться к президенту Украины с просьбой о лишении Артеменка гражданства. Она также опубликовала фотокопию обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову за подписью генпрокурора Юрия Луценко.

Сам Артеменко ранее подтвердил наличие у него канадского гражданства.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает выведение российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

На следующий день, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменеко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.