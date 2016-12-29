ГПУ игнорирует нелегитимность комиссии, которая избирает главу ГБР - Найем

По словам депутата, у членов комиссии Стойко и Бухарева нет высшего юридического образования.

Найем заявил, что ГПУ игнорирует нелегитимность комиссии, которая избирает председателя ГБР Блок Петра Порошенко

При формировании комиссии, которая должна избрать главу Государственного бюро расследований был нарушен закон, но Генеральная прокуратура это игнорирует, заявил народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Подконтрольная президенту Генпрокуратура не видит нарушений в том, что состав комиссии по избранию руководства ГБР не соответствует требованиям закона. При этом 10 из 19 кандидатов, которые прошли на следующий этап конкурса - это сотрудники органов президентской вертикали: ГПУ, ГФС и СБУ", - написал Найем а Facebook.

Депутат также заявил, что у членов комиссии Стойко и Бухарева нет высшего юридического образования и он готов свидетельствовать об этом в суде.

"Это - прямое нарушение п. 3 ч. 3 ст. 11 закона о ГБР. Этих кандидатов не имели права ни предъявлять, ни вносить, ни допускать к работе в комиссии. А те, кто это сделали, очевидно, совершивших правонарушения, которым должна быть дана оценка", - добавил Найем.

Он подчеркнул, что две недели назад обратился с заявлением в ГПУ о совершении преступления должностными лицами Кабинета министров и Верховной Рады.

"Первый заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук написал ответ, суть которого буквально сводится к следующему: в своем заявлении вы не указали, какой именно документ неправильно подписали сотрудники КМУ и ВР", - добавил Найем.

Он подчеркнул, что первый заместитель Генпрокурора считает, что этого недостаточно для проверки факта подделки.

"Меня же это еще больше убеждает в том, что в состав комиссии из ГБР сознательно были внесены кандидаты, которые ставят под вопрос легитимность работы комиссии. И в случае необходимости, результаты ее работы могут быть обжалованы в суде", - добавил Найем.

Facebook/Mustafa Nayyem

Facebook/Mustafa Nayyem

Как сообщалось, закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года. Согласно закону, прокуратура будет ограничена только представительством интересов государства в суде.

Ранее экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своей статье для ZN.UA писал, что кандидатуру победителя конкурса на должность главы Госбюро расследований (ГБР) определили еще до проведения конкурса те, кто считает себя уполномоченным на принятие всех государственных решений. Конкурсу же отведена роль формальности, которая должна только закрепить это "государственное" решение.