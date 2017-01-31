Госдепартамент выразил обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе

Вашингтон настаивает на необходимости выполнения Минских договоренностей.
"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой. Чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ", – заявил официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге во вторник, 31 января.
Тонер указал на угрозу гуманитарной катастрофы в Авдеевке, а также напомнил, что США настаивают на реализации Минских договренностей.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.
Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.
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