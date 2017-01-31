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Госдепартамент выразил обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе

31 января в 23:43

Вашингтон настаивает на необходимости выполнения Минских договоренностей.

Тонер
Тонер напомнил о Минских соглашениях
Голос Америки (русская служба)
США выражают обеспокоенность в связи с очередным витком насилия в Донбассе и призвали к немедленному прекращению огня и доступу наблюдателей ОБСЕ к линии разграничения.

"США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой. Чтобы предотвратить еще более серьезный гуманитарный кризис, призываем к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ", – заявил официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге во вторник, 31 января.

Тонер указал на угрозу гуманитарной катастрофы в Авдеевке, а также напомнил, что США настаивают на реализации Минских договренностей.

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Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО Донбасс перемирие Авдеевка США ОБСЕ
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