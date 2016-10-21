Госдепартамент прокомментировал встречу "Нормандской четверки" в Берлине

В США напомнили, что Вашингтон не принимает участие в работе "нормандского формата".

В США воздержались от комментариев по "дорожной карте" Кадр/YouTube

США поддерживают переговорный процесс в "нормандском формате", воздерживаясь от оценок результатовлидеров Украины, Франции, Германии и России.

"Мы поддерживаем процесс и мы поддерживаем работу, которая продолжается. Мы продолжаем поддерживать полную имплементацию Минских договоренностей, и заявляли об этом во многих случаях", – заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в четверг, 20 октября.

При этом официальный представитель Годепартамента не стал комментировать решения лидеров "Нормандской четверки" о начале работы над "дорожной картой" реализации Минских договоренностей, напомнив, что США не принимают участие в "работе "нормандского формата".

"Я не буду говорить о вещах, по которым члены этой группы приняли решение", – сказал Кирби, посоветовав журналистам обратиться за комментарием к непосредственным участникам переговоров.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.