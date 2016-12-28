Гонтарева, Яценюк и Аваков возглавили антирейтинг политиков 2016 года

В конце 2016 года в Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием.

Социологи составили народного недоверия к политикам. Яценюк занял второе место, хотя оставил пост премьера еще в апреле president.gov.ua

Наибольшее недоверие граждане Украины выражают(баланс доверия-недоверия составляет -80%),(-72%),(-71%), Александру Турчинову (-61%), Юрию Бойко (-60%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Далее по уровню негативного отношения идут: Олег Ляшко (-54%), Надежда Савченко (- 53%), Юлия Тимошенко (-50%), Вадим Рабинович (-50%), Михеил Саакашвили (-48%), Дмитрий Ярош (-48%), Петр Порошенко (-44%), Юрий Луценко (-43%), Андрей Парубий (-43%), Виталий Кличко (-41%), Владимир Гройсман (-37%), Андрей Садовый (-35%), Оксана Сыроид (-32%), Валерия Лутковская (-32%).

Немного лучше выглядит баланс доверия к Ирине Геращенко (-22%) и Анатолию Гриценко (-20%), но и там преобладает негатив.

Большинство населения Украины (62%) считает, что Украине нужны новые политические лидеры. В то же время лишь 19% видят таких лидеров. В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии) чаще всего были названы: Надежда Савченко (11,4%), Михаил Саакашвили (10,8%), Евгений Мураев (7,9%), Вадим Рабинович (7,1%), Олег Ляшко (6,3%), Егор Соболев (5,6%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в декабре 2016 года, только 16% граждан Украины удовлетворены деятельностью президента Петра Порошенко, 82% - недовольны. Подобная ситуация и с оценкой деятельности премьер-министра Владимира Гройсмана: 16% респондентов заявили, что довольны его деятельностью, недовольны - 78%. Деятельностью председателя Верховной Рады Андрея Парубия удовлетворены 11%, недовольны - 82%.