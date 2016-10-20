Главы МИД "Нормандской четверки" подготовят "дорожную карту" Минска в ноябре – Порошенко

Участники переговоров одобрили предложения Германии и Франции относительно порядка имплементации Минских договоренностей.

Порошенко рассказал о результатах переговоров с Меркель, Олландом и Путиным Сайт президента Украины

Участники встречи глав государствв Берлине согласились с безальтернативностью Минских договренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Предложение украинской стороны по дорожной карте было одобрено нашими французскими и немецкими партнерами. На сегодняшний день предложения Германии и Франции по "дорожной карте" были утверждены "нормандским форматом", – сказал глава государства на брифинге в посольстве Украины в Берлине в ночь на четверг, 20 октября, по итогам встречи "Нормандской четверки".

Президент уточнил, что министрам иностранных дел Франции, Германии, Украины и России было поручено разработать и утвердить рабочий вариант "дорожной карты" до конца ноября.

По словам Порошенко, сегодня были определены основные направления будущей "дорожной карты", а также согласовано, что после разработки и согласования документ будет подписан лидерами стран.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.