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Главы МИД "Нормандской четверки" подготовят "дорожную карту" Минска в ноябре – Порошенко

20 октября в 01:09

Участники переговоров одобрили предложения Германии и Франции относительно порядка имплементации Минских договоренностей.

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Порошенко рассказал о результатах переговоров с Меркель, Олландом и Путиным
Сайт президента Украины
Участники встречи глав государств "Нормандской четверки" в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Предложение украинской стороны по дорожной карте было одобрено нашими французскими и немецкими партнерами. На сегодняшний день предложения Германии и Франции по "дорожной карте" были утверждены "нормандским форматом", – сказал глава государства на брифинге в посольстве Украины в Берлине в ночь на четверг, 20 октября, по итогам встречи "Нормандской четверки".

Президент уточнил, что министрам иностранных дел Франции, Германии, Украины и России было поручено разработать и утвердить рабочий вариант "дорожной карты" до конца ноября.

По словам Порошенко, сегодня были определены основные направления будущей "дорожной карты", а также согласовано, что после разработки и согласования документ будет подписан лидерами стран.

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Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги нормандский формат ФРГ Франция РФ Украина Олланд Меркель Порошенко Путин
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