Главы МИД нормандской четверки могут встретиться 29 ноября – Климкин

На встрече министров иностранных Германии, Франции, России и Украины должна быть утверждена "дорожная карта" выполнения Минских соглашений. Но документа пока нет.

Климкин и Штайнмайер утвердили предварительную дату встречи глав МИД нормандской четверки tvc.ru

Встреча глав МИД нормандской четверки может состояться 29 ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы обсуждаем эту дату. Я недавно разговаривал с Франком-Вальтером Штайнмайером (министром иностранных дел Германии), мы определили как возможную следующую дату - 29 ноября", - сказал министр журналистам в Киеве.

Климкин надеется на прогресс в ближайшие дни в вопросе доступа Международного комитета "Красного Креста" на неподконтрольные территории.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча глав МИД нормандского формата зависит от наличия подготовленной "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. По его словам, "пока такого консенсуса нет, работа продолжается".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.