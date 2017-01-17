Главы генштабов стран НАТО в Брюсселе проведут совещание по украинскому вопросу

В крупном совещании примет участие глава украинского генштаба Виктор Муженко.
В среду, 18 января, пройдут заседания комитета с партнерами из Грузии и Украины. Дискуссия с грузинской стороной будет посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике НАТО, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности.
Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов "обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса", пишет "Интерфакс".
С украинской стороны в совещании примет начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает "Укринформ".
Как сообщалось, накануне избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшим и усомнился в возможностях альянса эффективно противостоять международному терроризму.Интерфакс , Укринформ ,