Главные месседжи и заявления на 13-й Ялтинской европейской стратегии YES: обновляется

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Ключевыми темами 13-го саммита YES в этом году выбраны возможные последствия президентских выборов в США; проблемы единой Европы после Brexit, кризис беженцев и рост популизма в политике; глобальные угрозы терроризма и радикализма, а также проблема социального неравенства и пути ее преодоления. Особое место в дискуссиях занимает ситуация в Украине.

В Киеве 15-17 сентября проходит 13-й ежегодный саммит Ялтинской европейской стратегии (YES), гавной темой которого в этом году выбран слоган "Мир, Европа и Украина: штормы перемен".

В работе форума участвуют более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных деятелей, экспертов из 20 стран мира.

В пятницу, 16 сентября, пленарное заседание открывал со своей речью президент Украины Петр Порошенко, затем состоялась дискуссия спикеров и участников форума с главой государства.

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Среди ключевых тем 13-го YES - возможные последствия предстоящих президентских выборов в США; проблемы единой Европы после BREXIT, кризис беженцев и рост популизма в политике; глобальные угрозы терроризма и радикализма, а также проблема социального неравенства и пути ее преодоления в глобальном масштабе.

Особое место в дискуссиях займет ситуация в Украине - участники обсудят состояние процесса реформ и преобразований в стране, барьеры, существующие на этом пути, проблемы поддержки демократического развития Украины со стороны Запада, а также перспективы дальнейшего развития страны. Отдельная дискуссия будет посвящена отношениям между Россией и Западом в геополитических условиях изменяющихся условиях.

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