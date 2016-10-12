Глава Закарпатского облсовета допустил выход Закарпатья из состава Украины

Председатель Закарпатского областного совета считает, что Киев забыл о его регионе.

Председатель Закарпатского облсовета призвал Киев быть внимательней к Закарпатской области Закарпатська обласна рада

Киевская власть должна уделять больше внимания проблемам Закарпатья, если хочет видеть этот регион в составе Украины, заявил глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для местного телеканала, обсуждая проблему обустройства дорожной инфраструктуры.

Так, в отрывке интервью, опубликованном пресс-службой администрации, Ривис рассказал, что из обещанных Киевом 300 млн грн на ремонт дорог в нынешнем году, на сегодня профинансировано лишь 70 млн. Облсовет регулярно обращается к министерству инфраструктуры, премьер-министру и Верховной Раде с просьбой включить Закарпатье в эксперимент по направлению средств, полученных от перевыполнения средств на местной таможне, на ремонт местных дорог, однако добиться от Киева положительно ответа местной власти не удается.

Он также заявил, что центральная власть относится к местным чиновникам и депутатам без уважения.

"И вот сакраментальная фраза заместителя министра: "Если мы будем предоставлять вам средства из сверхплановых показателей от таможни на обустройство дорог, то бюджет Украины будет не выполнен". То есть, по их мнению, Закарпатский облсовет и администрация не далекие в этом вопросе. Это при том, что мы просим не средства от плановых поступлений таможни, а лишь 50 процентов от внеплановых поступлений, которые не предусмотрены бюджетом. Скажите мне, какое уважение к руководству области у заместителя министра, непосредственно министра и премьер-министра, с оглядкой на такие ответы?", – высказался он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли Закарпатью увеличить количество своих депутатов в Верховной Раде, чтобі лоббировать интересы региона, Ривис заявил, что Киеву следует не "забывать" о Закарпатье, чтобы и дальше видеть его в составе Украины.

"Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует…", – заключил он, добавив, что его область должна быть у Киева на "нормальных счетах" и получать средства наравне с прочими регионами Украины.

В феврале прошлого года госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Янош Потапи заявил, что около 94 тысяч жителей Закарпатья воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства Венгрии и получили его.

По его оценкам, по данной процедуре Венгрия за все время получила 670 тысяч новых граждан из 710 тысяч иностранцев, подавших запрос на гражданство.

Законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство и, по словам министра иностранных дел Павла Климкина, в Украине не будет института двойного гражданства. Поэтому жители Закарпатья, получив паспорта Венгрии, автоматически лишились украинского гражданства.

В то же время, тема двойного гражданства является традиционно актуальной на Закарпатье, где часть жителей являются этническими венграми. Именно в этой области, согласно последнему опросу КМИС по заказу ZN.UA, остается наибольший процент поклонников двойного гражданства в Украине.