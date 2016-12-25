Глава СБУ прокомментировал встречу Савченко с террористами ОРДЛО

После встречи с Захарченко и Плотницким Савченко дала показания СБУ.

Грицак признал, что не может запретить депутатам встречаться с кем-либо Эспрессо TV

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак нагативно оценил переговоры народного депутатас главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске.

"Я не могу запретить народному депутату встречаться с кем-то. Но если хотите мою оценку, то она будет негативной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, секретоноситель, член комитета по обороне и безопасности, делегат ПАСЕ встречается на территории третьего государства с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации и о чем-то общается с террористами", – заявил глава СБУ в эфире телеканала "112. Украина" в воскресенье, 25 декабря.

Грицак также сообщил, что Савченко после встречи с Захарченко и Плотницким дала показания СБУ.

Напомним, что народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ранее Надежда Савченко дала показания Службе безопасности Украины по поводу своих поездок в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В СБУ утверждают, что Савченко не координировала свои действия с ними. Однако, как стало известно ZN.UA, Надежда Савченко встречалась с советником главы СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями "ДНР/ЛНР". В переговорах с боевиками также принимал участие близкий к Виктору Медведчуку руководитель ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

После этого Савченко исключили из фракции "Батькивщины", парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и оброны и украинской делегации в ПАСЕ.