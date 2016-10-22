Глава Николаевской ОГА попытался исправиться за грамматические ошибки стихом об украинском языке

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На видео Савченко одет в свитер с надписью "У меня есть сила учиться на собственных ошибках".

Савченко декламирует треть стихотворения Максима Рыльского “Мова” Алексей Савченко/Youtube

Новоназначенный председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обнародовал видеозапись на портале Youtube, на котором он декламирует треть стихотворения Максима Рыльского "Мова".

На видео Савченко одет в свитер с надписью "У меня есть сила учиться на собственных ошибках" с исправленными орфографическими ошибками.

Ранее сообщалось, что в конкурсной работе председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко были обнаружены многочисленные ошибки и несоответствия в падежах.

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации.

Алексей Савченко является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам бюджета. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко".

Предыдущий глава Николаевской области Вадим Мериков вынужден был покинуть должность из-за коррупционного скандала, к которому причастны высшие чиновники Николаевской ОГА.