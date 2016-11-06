Глава НАПК рассказала, чьи декларации проверят в первую очередь

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Все электронные декларации первой волны подлежат обязательной проверке.

Депутатам и чиновникам дадут время, чтобы объяснить содержание своих е-деклараций Наталия Корчак / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в первую очередь, провериттех лиц, которые подали их несвоевременно.

Лицам, не вложившимя в сроки подачи е-деклараций, придется заплатить административный штраф, завила глава НАПК Наталия Корчак в эфире телеканала "Интер" вечером в воскресенье, 6 ноября.

"Мы уже сейчас проверяем декларации на предмет подачи самой декларации, и это будет первой волной составления протоколов об административном правонарушении… Работы очень много на первых этапах, но мы начнем, в первую очередь, с тех деклараций, которые были поданы несвоевременно. Мы имеем право сделать запросы соответствующим декларантам и установить срок в 10 дней, когда они могут дать объяснения", – пояснила Корчак.

Глава НАПК добавила, что, согласно законодательству, обязательной полной проверке подлежат все электронные декларации первой волны, однако, законом не определена первоочередность проверки.

Корчак также выразила надежду, что порядок проверки е-деклараций будет утвержден на ближайшем заседании Агентства.

"Но конечно, мы будем проверять, в первую очередь, декларации на предмет их несвоевременной подачи Кроме того, при проверке будут учитываться обращения из СМИ и индивидуальные заявления, о том, что доходы высокопоставленного лица не соответствуют данным в декларации", – заявила глава НАПК.

Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, пишет в ZN.UA экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в своей ствтье "Е-сокрытие и е-облава". Эти риски обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.

При условии искусного использования власти е-декларирование может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными. С его помощью могут и далее "придавливаться" парламент, суды, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, вообще уничтожаться любые элементы независимости. Вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию.