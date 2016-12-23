Глава НАПК подтвердила факт засекречивания е-деклараций сотрудников СБУ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Работать с декларациями сотрудников спецслужбы могут только лица, имеющие доступ к гостайне.

Никто в НАПК не может работать с декларациями сотрудников СБУ Петр Порошенко/Facebook

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ, которые засекретили, заявила глава ведомства Наталья Корчак.

Как сообщается в сюжете проекта "Схемы", в комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать лишь лица, имеющие доступ к государственной тайне.

"С такими декларациями (декларациями сотрудников СБУ, – ред.) могут работать лишь те лица, которые имеют доступ к государственной тайне. В НАПК пока что никто не имеет доступа к государственной тайне" – отметила она.

По словам Корчак СБУ обеспечило для деклараций своих чиновников опечатанное помещение, в которое не допускаются посторонние.

"То есть сотрудники СБУ заполнили электронные декларации, но пока что физически эти декларации находятся в этом опечатанном помещении", – подчеркнула глава агентства.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время, руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В антикоррупционной международной организации Transparency International, тем временем .указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларировании.

Ранее в интервью для ZN.UA член НАПК Руслан Рябошапка заявлял, что предусмотренный законом о предотвращении коррупции особый порядок финансового контроля лиц, входящих в кадровый состав разведывательных органов, не предусматривал подобного порядка для руководства СБУ. Он также опровергнул заявление СБУ о том, что подача деклараций чиновников службы в нынешнем порядке была "заранее согласована" с НАПК. Этот вопрос на заседании НАПК не рассматривался.

Он также рассказал, что за работу с СБУ в НАПК отвечает Руслан Радецкий.

В свою очередь, глава НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA заявил, что узнал о ситуации с е-декларациями сотрудников СБУ из СМИ. Он также сообщил, что его бюро обратилось в НАПК с просьбой объяснить, на основании чего принято решение о засекречивании е-деклараций сотрудников СБ Украины.