Топ Новости
<
>

Глава МИД Украины Климкин встретился с Трампом

11 мая в 04:44

Стороны обсудили ситуацию с российской агрессией в Донбассе 

климкин трамп
Трамп принял Климкина
Посольство Украины в СШАFacebook
Министр иностранных дел Украины, находящийся с рабочей поездкой в США, встретился с президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом и вице-презиентом Майклом Пенсом. 

Стороны обсудили ситуацию с российской агрессией в Донбассе, а также вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных штатов, сообщает в Facebook посольство Украины в США, не упоминая при этом детали разговора. 

Также сообщается, что Климкин поблагодарил администрацию американского президента за позицию по поддержке территориальной целосности Украины и противодействию российской агрессии.  

Читайте также: Климкин рассказал о перспективе встречи Порошенко и Трампа

Как сообщалось, 10 мая Трамп также принимал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Разговаривали они, в том числе и об Украине. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина агрессия Россия президент США поддержка Донбасс Климкин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...