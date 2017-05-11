Глава МИД Украины Климкин встретился с Трампом

Стороны обсудили ситуацию с российской агрессией в Донбассе
Стороны обсудили ситуацию с российской агрессией в Донбассе, а также вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных штатов, сообщает в Facebook посольство Украины в США, не упоминая при этом детали разговора.
Также сообщается, что Климкин поблагодарил администрацию американского президента за позицию по поддержке территориальной целосности Украины и противодействию российской агрессии.
Как сообщалось, 10 мая Трамп также принимал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Разговаривали они, в том числе и об Украине.ZN.UA