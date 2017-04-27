Глава МИД Литвы назвал дела Насирова и Мартыненка "антикоррупционными маркерами"

Линкявичюс отметил, что за этими делами следят "и друзья, и враги" Украины.

Линкявичус считает, что дела Мартыненко и Насирова станут показателем действенности антикоррупционных органов в Украине eu2013.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что считает дела против отстраненного главы ДФС Романа Насирова и экс-депутата"антикоррупционными маркерами" Украины. По словам Линкявичюса, за этими делами сейчас следят "и друзья, и враги" Украины, поскольку они станут показателем действенности новых антикоррупционных органов, сообщает " Укринформ ".

Министр также подчеркнул, что Украине необходимо показать реальные результаты начатых реформ. При этом, по словам Линкявичюса, время играет не на стороне Украины.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.

Напомним, в мае прошлого года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.