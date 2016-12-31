Глава МИД Австрии посетит Донбасс

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Себастьян Курс выступает за смягчение санкций против России.

Курц хочет самостоятельно оценить ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя, сообщает Deutsche Welle

Согласно заявлению, распространенному в субботу, 31 декабря, пребывание главы австрийского МИДа на Востоке Украины запланировано на 3 и 4 января 2017 года.

Вена, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам. В связи с эти, отмечается, что Курц хочет на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта в Донбассе.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, — но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбассе читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".