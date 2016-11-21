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Глава люстрационного департамента Минюста объявила об отставке

21 ноября в 19:06

Козаченок сообщила о намерении присоединиться к общественным инициативам.

Татьяна Козаченко
Главный люстратор Минюста Козаченко приурочила отставку к третьей годовщины начала Революции Достоинства
Facebook/Татьяна Козаченко
Председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко объявила о решении уйти в оставку.

"Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе – должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста. Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной. Я радуюсь возможности приобщиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", – написала Козаченко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 21 ноября.

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Закон о люстрации ("Об очищении власти") вступил в силу 16 октября 2014 года. Закон запрещает для высокопоставленных чиновников режима экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении 5 или 10 лет.

26 октября 2016 года глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко сообщила, что закон о люстрации выполнен на 98%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги люстрация Козаченко Минюст
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