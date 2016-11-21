Глава люстрационного департамента Минюста объявила об отставке

Козаченок сообщила о намерении присоединиться к общественным инициативам.

Главный люстратор Минюста Козаченко приурочила отставку к третьей годовщины начала Революции Достоинства Facebook/Татьяна Козаченко

Председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украиныобъявила о решении уйти в оставку.

"Именно этот день является последним рабочим днем на государственной службе – должности директора департамента по вопросам люстрации Минюста. Для меня символично уйти именно в этот день, чтобы сдержать слово и быть достойной и свободной. Я радуюсь возможности приобщиться к общественным инициативам, которые считаю очень мощным инструментом изменений", – написала Козаченко на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 21 ноября.

Закон о люстрации ("Об очищении власти") вступил в силу 16 октября 2014 года. Закон запрещает для высокопоставленных чиновников режима экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении 5 или 10 лет.

26 октября 2016 года глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко сообщила, что закон о люстрации выполнен на 98%.