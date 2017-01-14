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Глава ДФС помогает тестю уклоняться от налогов - Саакашвили

14 января в 13:46

По словам политика, все доказательства и документы будут переданы в НАБУ.

Роман Насиров1
Саакашвили заявил, что Насиров помогает тестю уклоняться от налогов
sfs.gov.ua

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров способствовал тестю и владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому выигрывать тендеры, заявил бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

"Схема, по которой он помогает своему тестю, владельцу одной из крупнейших строительных корпораций в Украине Александру Глимбовскому, поражает одновременно своей простотой и наглостью. Компания-прокладка, все счета которой заблокированы из-за неуплаты долгов открывает счет в банке и просто не регистрирует его в Государственной налоговой службе", – написал Саакашвили в Facebook.

Он также подчеркнул, что такая схема позволяет выигрывать новые тендеры даже через инновационную систему ProZorro.

По словам политика, все доказательства и документы будут переданы в НАБУ.

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Ранее сообщалось, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров задекларировал 1 млн 160 долларов, 450 млн евро и 4 млн 350 тыс. грн наличными.

Согласно декларации, в жены Насирова, Екатерины Глімбовскої, есть 320 тыс. долларов, 240 тыс. евро и 3,1 млн грн наличными.

По материалам: ZN.UA
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Тэги тендер Украина Саакашвили
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2 комментария
  • Ruslan Puschkin Сегодня, 14:34 Такая чушь. Таким схем на компьютере можно нарисовать добрый десяток за 10 минут и разместить фото грузинского популиста Саакашвили. Грузия выгнала его и с облегчением вздохнула, а Украина подобрала и получила очередную головную боль. Своих брихунов и популистов достаточно, зачем приглашаем со стороны типа Саакашвили, Шустера и им подобных? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Iurii Klimov Сегодня, 14:13 PARTIIA ///////VO BAT''KIVSHUNA///////// //////////RADIKAL''NAIA PARTIIA///////// //////////RUX NOVUX SIL//////// ///////NARODNUI KONTROL''///////// DVISHENIE ////////SPRAVEDLIVOST''/////////====PROGRESSIVNAIA NADESHDA I OPORA UKRAINSKOGO NARODA STREMIASHEGOSIA K OBRETENIIU ISTINNOI NEZAVISIMOSTI........=======MU TREBUEM PROVEDENIIA VNEOCHEREDNUX PARLAMENTSKIX VUBOROV VESNOI 2017 GODA GARANTIRUIUSHIX VUVOD KASTOVOI PRESTUPNOI OFFSHORNOI BANDU //////BPP/////=/////OB//////=////NF/////// IZ SISTEMU UPRAVLENIIA UKRAINU... Ответить Цитировать Пожаловаться
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