Гибридная агрессия России нацелена на разобщение украинского и польского народов – посол

Советская и российская пропаганда всегда была направлена на фальсификацию истории, заявил посол Польши в Киеве.

Посол Польши в Украине назвал основную цель российской пропаганды Польське радіо

Одной из главный целейявляется разобщение украинского и польского народов, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло 22 ноября.

"Сейчас гибридная война, которая ведется Россией, сосредоточена в основном на одном моменте, который заключается в том, каким образом разъединить украинский и польский народы, используя общую историю. Именно поэтому так важно сделать историю правдивой - такой, какой она была на самом деле, а не такой, какой ее подает российская или советская пропаганда", – цитирует "Укринформ" заявление дипломата в ходе круглого стола "Польша и Украина в архивах коммунистических спецслужб. 20 лет деятельности совместной рабочей группы".

Пекло подчеркнул, что историческая работа очень важна, поскольку советская власть всегда пыталась сфальсифицировать историю.

20 октября Верховная Рада Украины и Сейм Польши синхронно проголосовали за совместную Декларацию памяти и солидарности.

В декларации подчеркивается, что Украина и Польша пережили трагедию из-за имперской политики России, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Речи Посполитой нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

Напомним, что дискуссии о трагических событиях середины ХХ века обострились после того, как 22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".