Гибель сотрудника ОБСЕ напомнила о необходимости мирного урегулирования конфликта в Донбассе – Могерини

ЕС и в дальнейшем будет требовать устранения препятствий в работе наблюдателей ОБСЕ.

Могерини напомнила о необходимости мирного урегулирования конфликта в Донбассе © European Council

Гибель сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Луганской области является трагическим напоминанием о необходимости прогресса в мирном разрешении конфликта на востоке Украины, заявила вечером в воскресенье, 23 апреля, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

В своем заявлении глава европейской дипломатии также сообщила, что связалась с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером и договорилась с ним поддерживать тесный контакт относительно ситуации на востоке Украины.

"Неукоснительное выполнение Минских соглашений остается основой для долговременного решения, которое уважало бы суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула Могерини.

Она также отметила, что "без надлежащего и беспрепятственного контроля миссии не может быть надежного и достоверного улучшения безопасности, которая является основой для продвижения на политическом направлении мирного процесса".

Напомним, что Могерини сегодня, 24 апреля, впервые с прибудет официальным визитом посетит Москву, где на встрече с главой МИД РФ планирует, в том числе, обсудить ситуацию в Украине.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.