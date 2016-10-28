Германия не видит смысла в изменении "нормандского формата"

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Проблема заключается не в формате переговоров, а в их содержании, заявили в МИД Германии.

В Германии не готовы отказаться от переговоров в "нормандском" формате 112.ua

Берлин в настоящий момент не видит необходимости вносить изменения в "нормандский" формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине, заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"По мнению федерального правительства, до того момента, пока мы не оставили надежды на возможность получить конкретные шаги по выполнению Минских соглашений в нормандском формате, нет необходимости сейчас менять формат", – цитирует "Укринформ" его слова на брифинге в пятницу.

По словам Шефера, речь должна идти о содержании переговоров, а не об их формате. Он также отметил, что сейчас в переговоры по Украине тесно вовлечены и глава европейской дипломатии Федерика Могерини и Германия с Францией в рамках "нормандского формата", и американская сторона.

Представитель МИД, при этом, подчеркнул, что если у кого-нибудь есть предложения по поводу форматов, которые дают надежду на прекращение конфликта, то подобные предложения приветствуются.

Ранее новоназначенный посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Польша должна войти в новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку "минский" формат практически исчерпал себя.

По его словам, "минский" формат не учитывает мнения "ближайших крупных соседей Украины" и не решает проблему деоккупации Крыма.

Напомним, 8 сентября Президент Польши Анджей Дуда указал на несостоятельность "нормандского формата"переговоров и заявил о желании Польши активнее участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее, в середине августа, Дуда предложил Петру Порошенко расширить действующий "нормандский формат" переговоров по Донбассу (сейчас - Украина, Германия, Франция и Россия), введя в него самые сильные государства Европы, а также соседей Украины, в том числе и Польшу.

Как писала Татьяна Силина в ZN.UA в статье "Минская халабуда", в результате Дуда получил отказот Порошенко, даже не потрудившегося завернуть отказ в более дипломатичную обертку, нежели "мы не нуждаемся в новых форматах"; а затем Варшаву (уже по дипломатическим каналам) распекли за инициативность "старшие европейские товарищи".