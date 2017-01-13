Германия может в обход санкций принять в Берлине российского министра Ткачева – СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Глава Минсельхоза РФ должен прибыть в Берлин 22 января, на правах гостя МИД Германии.

Александр Ткачев, входящий в санкционный список, может стать гостем МИД Германии ria.ru

Немецкая сторона готова использовать дипломатический маневр, который позволит ей в обход санкций принять в Берлине министра сельского хозяйства РФ

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение изданий немецкой группы Redaktions Netzwerk Deutschland, Ткачев должен прибыть в Берлин 22 января на правах гостя МИД Германии.

Отмечается, что чтобы сделать данный визит возможным, Германия использует очень широкую интерпретацию статьи 1 (4) решения Совета ЕС. Встреча министров сельского хозяйства, в которой должен принять участие российский чиновник, будет приравниваться к мероприятию под эгидой ОБСЕ.

Подобный формат позволяет ограниченное присутствие в стране человека из санкционного списка.

Вместе с тем, Ткачев не сможет принять участия в международной выставке "Зеленая неделя", которая будет проходить в данный момент в Берлине.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась выдать визу главе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву. Данное решение в Министерстве иностранных дел Германии обосновали тем, что Ткачев подпадает под действие санкций Европейского союза.

Ранее Ткачев занимал должность губернатора Кубани. Он считает, что упадок российской экономики - это расплата за "завоеванный" Крым.