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Германия может в обход санкций принять в Берлине российского министра Ткачева – СМИ

13 января в 12:08

Глава Минсельхоза РФ должен прибыть в Берлин 22 января, на правах гостя МИД Германии.

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Александр Ткачев, входящий в санкционный список, может стать гостем МИД Германии
ria.ru
Немецкая сторона готова использовать дипломатический маневр, который позволит ей в обход санкций принять в Берлине министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Как  сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение изданий немецкой группы  Redaktions Netzwerk Deutschland, Ткачев должен прибыть в Берлин 22 января на правах гостя МИД Германии.

Отмечается, что чтобы сделать данный визит возможным, Германия использует очень широкую интерпретацию статьи 1 (4) решения Совета ЕС. Встреча министров сельского хозяйства, в которой должен принять участие российский чиновник, будет приравниваться к мероприятию под эгидой ОБСЕ.

Подобный формат позволяет ограниченное присутствие в стране человека из санкционного списка.

Вместе с тем, Ткачев не сможет принять участия в международной выставке "Зеленая неделя", которая будет проходить в данный момент в Берлине.

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Ранее сообщалось, что Германия отказалась выдать визу главе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву. Данное решение в Министерстве иностранных дел Германии обосновали тем, что Ткачев подпадает под действие санкций Европейского союза.

Ранее Ткачев занимал должность губернатора Кубани. Он считает, что упадок российской экономики - это расплата за "завоеванный" Крым.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Германия Россия санкции
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