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Германия инициировала встречу глав МИД "нормандской четверки"

8 февраля в 20:00

Встреча может состояться на полях G-20 в Бонне 16-17 февраля.

нормандская четверка
Климкин, Эро, Габриэль и Лавров могут встретиться на следующей неделе
tvc.ru
Министерство иностранных дел Украины получило предложение немецкой стороны о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки".

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", – сообщили в МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" в среду, 8 февраля.

Перед этим заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что внешнеполитические ведомства стран "нормандской четверки" работают над организацией встречи глав МИД во время саммита "Большой двадцатки" в Бонне 16-17 февраля.

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Предыдущая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась Минске 29 ноября 2016 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "Нормандская четверка" не достигла прогресса в согласовании "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей из-за позиции РФ.

Напомним, на саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги нормандский формат нормандская четверка Украина Германия Франция РФ
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