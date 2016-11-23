Топ Новости
<
>

Германия и Франция позвали Украину и РФ на новую "нормандскую" встречу в Минске

23 ноября в 18:07

Глава МИД Германии ожидает, что министры иностранных дел всех четырех стран встретятся в следующий вторник.

нормандская четверка мид
Главы МИД "нормандской четверки" должны встретиться в Минске на следующей неделе
Штайнмайер/Facebook
Германия и Франция пригласили украинскую и российскую сторону на новую четырехстороннюю встречу в Минске, посвященную мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление в среду, 23 ноября, сделал федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава немецкой дипломатии выразил надежду, что главы МИД всех четырех стран встретятся в следующий вторник.

Выступая в парламенте министр отметил, что даже если новая встреча не поможет найти выход из кризиса, подобные переговоры необходимы, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.

Читайте также: Германия не видит смысла в изменении "нормандского формата"

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Встреча глав МИД нормандской четверки может состояться 29 ноября.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

В то же время  глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча глав МИД нормандского формата зависит от наличия подготовленной "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. По его словам, "пока такого консенсуса нет, работа продолжается".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги МИД Украина Германия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.66
EUR 27.24
Последние новости