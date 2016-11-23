Германия и Франция позвали Украину и РФ на новую "нормандскую" встречу в Минске

Глава МИД Германии ожидает, что министры иностранных дел всех четырех стран встретятся в следующий вторник.

Главы МИД "нормандской четверки" должны встретиться в Минске на следующей неделе Штайнмайер/Facebook

Германия и Франция пригласили украинскую и российскую сторону на новую четырехстороннюю встречу в, посвященную мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщает агентство Reuters, соответствующее заявление в среду, 23 ноября, сделал федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава немецкой дипломатии выразил надежду, что главы МИД всех четырех стран встретятся в следующий вторник.

Выступая в парламенте министр отметил, что даже если новая встреча не поможет найти выход из кризиса, подобные переговоры необходимы, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Встреча глав МИД нормандской четверки может состояться 29 ноября.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча глав МИД нормандского формата зависит от наличия подготовленной "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. По его словам, "пока такого консенсуса нет, работа продолжается".