Геращенко раскритиковала позицию ОБСЕ по запрету украинского ТВ в России

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады, ОБСЕ не реагирует на блокировку украинских каналов в РФ.
"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Почему это никогда не волновало и не волнует ни глубокоуважаемую Дуню Миятович и ОБСЕ, ни одну международную журналистскую организацию?", – задается вопросом представитель Рады.
По ее словам, Россия дискриминирует украинскую диаспору в РФ, которая насчитывает миллионы людей, которые лишены права на родной язык.
"Украинское телевидение заблокировано также на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги", – заявила Геращенко.
Ранее Геращенко заявила, что Россия шантажирует Украину заложниками.ZN.UA