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Геращенко раскритиковала позицию ОБСЕ по запрету украинского ТВ в России

14 января в 19:16

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады, ОБСЕ не реагирует на блокировку украинских каналов в РФ.

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Геращенко критикует ОБСЕ
Василий Артюшенко, ZN.UA
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддела критике позицию ОБСЕ по блокированию украинских телеканалов в России, заявила она на своей странице в Facebook. 

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Почему это никогда не волновало и не волнует ни глубокоуважаемую Дуню Миятович и ОБСЕ, ни одну международную журналистскую организацию?", – задается вопросом представитель Рады. 

По ее словам, Россия дискриминирует украинскую диаспору в РФ, которая насчитывает миллионы людей, которые лишены права на родной язык. 

"Украинское телевидение заблокировано также на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги", – заявила Геращенко. 

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Ранее Геращенко заявила, что Россия шантажирует Украину заложниками. 

По материалам: ZN.UA
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