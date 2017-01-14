Геращенко раскритиковала позицию ОБСЕ по запрету украинского ТВ в России

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По мнению первого вице-спикера Верховной Рады, ОБСЕ не реагирует на блокировку украинских каналов в РФ.

Геращенко критикует ОБСЕ Василий Артюшенко, ZN.UA

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддела критике позицию ОБСЕ по блокированию украинских телеканалов в России, заявила она на своей странице в Facebook.

"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Почему это никогда не волновало и не волнует ни глубокоуважаемую Дуню Миятович и ОБСЕ, ни одну международную журналистскую организацию?", – задается вопросом представитель Рады.

По ее словам, Россия дискриминирует украинскую диаспору в РФ, которая насчитывает миллионы людей, которые лишены права на родной язык.

"Украинское телевидение заблокировано также на оккупированном Донбассе и в Крыму. Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги", – заявила Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что Россия шантажирует Украину заложниками.