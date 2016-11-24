Геращенко настаивает на том, что "безвиз" для Украины не должен зависеть от внутренних проблем ЕС

По ее словам, решение касается не политиков, а простых украинцев.

Геращенко настаивает, что решение о безвизовом режиме касается простых украинцев, а не политиков. Василий Артюшенко, ZN.UA

Киев настаивает, что он выполнил все 144 условия для отмены краткосрочных виз ЕС для граждан Украины. Об этом на саммите "Украина-ЕС", который проходит сегодня в Брюсселе, сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Настало время для европейской стороны выполнить свою часть договоренностей. Украина не должна страдать от внутренних проблем Европы. Речь идет не о политиках, речь идет о гражданах Украины. И мы даже здесь, в кулуарах, стараемся донести эту позицию", - сказала она.

Геращенко также прокомментировала вопрос европейских санкций против России, подчеркнув, что они должны быть сохранены, пока Украина не восстановит полный контроль над своей границей.

Тем временем, президент Европарланмета Мартин Шульц пояснил, в чем задержка с решением о безвизовом режим для Украины. По его словам, Європаралмент и Еврокомиссия сделали все, что от них зависело. И решение тормозится лишь обеспокоенностью некоторых стран-участниц, в частности Венгрии, Италии, Франции и Германии.

Напомним, что в Брюсселе сегодня проходит саммит Украина-ЕС. Информационное агентство Reuters пишет, что лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы. Европейцев беспокоит уровень коррупции и слишком медленные темпы, с которыми Киев борется против нее. Также острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебания Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.