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Генпрокурор рассказал, как будут проверять е-декларации

2 ноября в 01:26

По словам главы Центра противодействия коррупции, автоматизированную проверку всех декларации по закону должны заниматься в НАПК.

Е-декларация
За недостоверную информацию в декларации НАПК может выписать только штраф и только после приговора суда
obozrevatel.com

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о предстоящей проверке всех чиновников, кто задекларировал более $ 100 тысяч наличными.

Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.

"Масштабной, автоматизированной проверкой всех декларации по закону должны заниматься в НАПК. Это прямой их мандат. Если они находят недостоверность ниже чем $ 12 тысяч, то они занимаются административной ответственностью", – сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин телеканалу "24"

За недостоверную информацию в декларации НАПК может выписать только штраф и только после приговора суда.

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Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

По материалам: Телеканал «24»
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Тэги декларация проверка Украина прокурор коррупция
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1 комментарий
  • docsis Сегодня, 02:00 Як тільки якийсь прокурор починає кричати про перевірку - читай, всім дають знати що ціна відкупу зростає. Досі ще ніхто не сів по справжньому. Ответить Цитировать Пожаловаться
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