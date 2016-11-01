Генпрокуратура проверит на уплату налогов депутатов, задекларировавших наличными более $ 100 тысяч

ГПУ потребует от ГФС информацию об уплате налогов депутатами Рады.

Прокуратура проверит налоговые отчетности состоятельных парламентариев e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генеральная прокуратура Украины намерена инициировать проверку уплаты налогов народными депутатами Украины, задекларировавшими более 100 тысяч долларов наличными, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко 1 ноября.

"Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали наличку более 100 тыс. долларов", – цитирует "Интерфакс-Украина" его заявление на брифинге в Киеве.

По словам Луценко, ГПУ будет обращаться в Государственную фискальную службу с требованием предоставить информацию об уплате налогов, с целью проверки легальности задекларированных средств.

Анализу также подлежит налогообложение задекларированных наличных сумм в гривнах и прочих валютах.

Глава генпрокуратуры рассказал, что следующими шагами его ведомства будет анализ электронных деклараций на предмет возможного отмывания средств, добытых преступным способом, а также информация о банковских вкладах депутатов и чиновников.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.