Генпрокуратура подготовила представление в Раду о снятии неприкосновенности с депутата Новинского

ГПУ ведет против депутата уголовное производство в связи с незаконным лишением свободы человека в 2013 году.

ГПУ обратится к Раде по вопросу снятия неприкосновенности с Вадима Новинского Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал представление в Верховную Раду Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение народного депутата Украины Вадима Новинского к уголовной ответственности.

Фотокопию документа, датированного 3 ноября , генпрокурор опубликовал в Facebook.

В представлении отмечается, что Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями ГПУ, ведет расследование по факту превышения служебных полномочий экс-президентом Украины Виктором Януковичем и несколькими чиновниками его режима (среди которых - Новинский), которые причастны к незаконному лишению свободы личного помощника (ныне покойного) Предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского и всей Украины Владимира (Владимира Сабодана), а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Александра Драбинко).

Уголовное производство против Новинского и прочих открыто по ч. 2 ст 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), а также по ч.1 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Досудебным расследованием установлено, что в период с сентября по декабрь 2013 года, Вадим Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником преступления против воли, чести и достоинства человека, а также в сфере служебной деятельности.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура предъявит обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, что ГПУ еще весной 2014 года начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, Виктора Пшонки, Виталия Захарченко по факту давления на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Владимира с целью отстранить его от управления церковью.

Напомним, в июне полиция внесла сведения в журнал единого учета и начала проверку обстоятельств конфликта народного депутата Вадима Новинского (фракция "Оппозиционный блок") с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром Драбинко УПЦ Московского патриархата.