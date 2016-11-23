Генпрокуратура перечислила дела против Януковича и его соратников

В ГПУ сообщили, что указанные уголовные производства в одно не объединены, а досудебные расследования приостановлены в связи с розыском подозреваемых.

В ГПУ рассказали против каких бывших чиновников ведутся расследования Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины сообщила против кого из окружения президента-беглеца Виктора Януковича следователями департамента специальных расследований осуществляется досудебное расследование в уголовных процессах.

ГПУ в ответе на запрос журналистки Екатерины Сергацковой на ресурсе "Доступ до правди" отметила, что в частности осуществляются досудебные расследования в уголовных процессах по подозрению Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего секретаря СНБО и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева, Александра Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-министра энергетики и промышленной политики Эдуарда Ставицкого, экс-председателя Нацбанка Александра Арбузова, экс-вице-премьера и экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, а также в ГПУ остановлено досудебные расследования по подозрению Александра Клименко.

Следователями департамента специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению Януковича в завладении вместе с другими лицами государственным имуществом, а именно - комплексом "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" на общую сумму более 540 млн. грн, участком лесного фонда площадью 17, 48 га в заповеднике Сухолучье на сумму 22,5 млн. грн, по факту получения взятки 26,6 млн. грн под видом авторского вознаграждения от ООО "Типография "Новый мир", а также незаконного создания и финансирования за счет госбюджета на сумму 220 млн грн телекоммуникационной сети специального назначения. Также Янукович фигурирует в расследовании относительно так называемых "Диктаторских законов 16 января", принятых путем фальсификации, а также "по факту создания преступной организации и совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в результате чего в период января – февраля 2014 года причичинена смерть 78 лицам и вызвано огнестрельные ранения 180 лицам".

Ведется расследование по подозрению Виталия Захарченко относительно создания преступной организации и массовых убийств на Майдане Независимости, поставок и предоставления указания на применение спецсредств против митингующих производства РФ и растрате средств на сумму 1 млн 177,2 тыс. грн, получении взятки и легализации денежных средств

Виктора Пшонку подозревают в завладении государственными средствами на сумму 68,3 млн грн, предназначенных на текущий ремонт зданий ГПУ, а также в содействии противодействия мирным акциям протеста.

Андрея Клюева подозревают в соучастии в организации противодействия мирным акциям протеста 30 ноября 2013 года, а также в мошенничестве совместно с его братом Сергеем и завладении государственным имуществом и ценными бумагами АО "Завод полупроводников", содействии в предоставлении этом ппредприятию государственной поддержки на сумму более 170 млн.грн.

Александра Януковича подозревают в уклонении от уплаты налогов ПАО "Артемовск-Вайнери".

Николая Азарова подозревают в завладении государственными средствами в размере 220 млн грн, незаконно потраченных на создание телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома", а также противодействиям мирным акциям протеста и за организацию принятия постановления Кабмина о расширении применения спецсредств против митингующих.

Эдуарда Ставицкого подозревают по факту вывода из государственной собственности комплекса "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" и земельных участков площадью 104 га.

В ГПУ сообщили, что указанные уголовные производства в одно не объединены, а досудебные расследования приостановлены в связи с розыском подозреваемых.

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Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.