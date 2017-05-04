Генпрокуратура будет просить приговорить Януковича к высшей мере наказания

Сторона обвинения уверена в собранных доказательствах.

Прокуратура хочет для Януковича пожизненного заключения Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральная прокуратура Украины будет просить суд приговорить бывшего президента-беглецак пожизненному заключению, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

"Высшая мера наказания – это пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания – пожизненном лишении свободы", - сказал Кравченко, передает телеканала "112 Украина".

Прокурор уверен, что если будет вынесен обвинительный приговор, то данное дело пройдет все инстанции, даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ.

"Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото- и видеоматериалы. Мы уверены, что наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве", - добавил Кравченко.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.