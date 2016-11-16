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Гаагский суд пересмотрит дело разгона Майдана

16 ноября в 08:23

Семьи погибших на Майдане предоставили доказательства системности и спланированности действий представителей власти на протестующих. 

Беркут Майдан
Трагедии, которые произошли с начала 2014 года - это был целенаправленный акт агрессии против украинского народа с целью подавления протестов
gp.gov.ua
Переданные семьями Небесной сотни миссии документы будут приобщены к делу о попытке подавления Майдана, что рассматривалось в Международном уголовном суде в Гааге, сообщает адвокат семьи Небесной сотни Маркин Галабала в эфире Hromadske

"Мы пытались в этом представлении доказать, что акции властей против участников Евромайдана имели вовсе не спонтанный, а организованный характер. Был штаб, который координировал действия всех силовиков, внутренних войск, "Беркута", - сообщает адвокат. 

По словам Галабала, трагедии, которые произошли с начала 2014 года, были не просто реакцией представителей власти на протестующих. 

"Это был целенаправленный акт агрессии против украинского народа с целью подавления протестов, потому что они могли вылиться в раскрытие коррупционных преступлений власти, и произошло", - подчеркнул он. 

По словам адвоката, семьи погибших на Майдане предоставили офису прокурора доказательства системности и спланированоости этих действий, что позволило отразить в отчете промежуточный, положительный для Украины результат.

"Мы продолжаем бороться. Наши документы будут изучены еще раз, и даст бог, офис прокурора найдет основания для продолжения этих дел ", - отметил Галабала.

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Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд в Гааге изучает факты управления вооруженными группировками на Донбассе непосредственно из Российской Федерации. К этому суд приравнял аннексию Крыма Россией к международному вооруженному конфликту.

По материалам: Hromadske.TV
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Тэги суд Майдан Гаага прокурор Россия
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