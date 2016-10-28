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Франция и Бельгия недовольны выполнением Украиной "безвизовых" требований по борьбе с коррупцией - СМИ

28 октября в 15:10

В ЕС продолжаются дискуссии по вопросу отмены виз для Украины.

безвизовый режим
В ЕС недовольны темпами антикоррупционной реформы в Украине
vlad_tsybulsky / Depositphotos
Французская и бельгийская стороны имеют вопросы по поводу неполного выполнения Киевом требований по либерализации визового режима с Евросоюзом в части борьбы с коррупцией в Украине.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, данный вопрос обсуждался накануне на встрече дипломатов ЕС.

"Дипломаты ЕС обсудили визовую либерализацию для Украины сегодня. Сдвигов не будет до решения по механизму приостановки. Бельгия и Франция имеют вопросы по поводу борьбы с коррупцией в Киеве", –написал он в Twitter.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине  безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Франция Бельгия
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