Франция и Бельгия недовольны выполнением Украиной "безвизовых" требований по борьбе с коррупцией - СМИ

Французская и бельгийская стороны имеют вопросы по поводу неполного выполнения Киевом требований по либерализации визового режима с Евросоюзом в части борьбы с коррупцией в Украине.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, данный вопрос обсуждался накануне на встрече дипломатов ЕС.

"Дипломаты ЕС обсудили визовую либерализацию для Украины сегодня. Сдвигов не будет до решения по механизму приостановки. Бельгия и Франция имеют вопросы по поводу борьбы с коррупцией в Киеве", –написал он в Twitter.

EU diplomats talked visa lib for #Ukraine today. no movement until susp mech solved. #Belgium & #France have issues reg corruption in Kyiv