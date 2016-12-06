Фракция БПП проголосует за законы для принятия госбюджета-2017

Фракция поддержала просьбу Порошенко и Гройсмана.

Нардеп Гончаренко говорит о готовности фракции поддержать законы для принятия госбюджета

Фракция БПП проголосует за законопроекты, необходимые для принятия бюджета на 2017 год, сообщил после заседания фракции народный депутат от БПП Алексей Гончаренко в эфире телеканала "112" .

"Налоговые изменения по социальным стандартам, по минимальной заработной плате, мы обсудили, была дискуссия. Фракция проголосовала и поддержала то, что завтра мы будем голосовать за эти законы, чтобы как можно быстрее пойти на первое чтение государственного бюджета, и дальше мы смогли пойти на второе чтение", – сказал Гончаренко.

Гончаренко также подтвердил, что на фракции обсуждались компрометирующие заявления беглого нардепа Александра Онищенко.

"Нам все понятно относительно деятельности господина Кадырова (Онищенко) и его заявлений. Ответ, что сейчас реализуется сценарий, в котором Кадырова использует ФСБ РФ. Это можно увидеть по тому, откуда Кадыров делает свои выходы в эфиры. И о том, что Кадыров сегодня преследуется независимым антикоррупционным органом... Сейчас мы имеем все основания считать, и наши спецслужбы это подтверждают, что он используется российскими спецслужбами", - заявил Гончаренко.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман 5 декабря попросили депутатов парламентской фракции БПП поддержать законопроекты, необходимых для принятия государственного бюджета на 2017 год.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом этих выводов и предложений является принятием проекта госбюджета в первом чтении.

3 ноября Кабмин подал в Раду проект госбюджета-2017 на второе чтение. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допустил, что проект бюджета депутаты рассмотрят 8 декабря.