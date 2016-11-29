Фракция БПП определились с заменой Залищук в делегации Украины в ПАСЕ

Светлану Залищук может заменить Константин Усов.

В БПП недовольны членством Залищук и Найема в "Демальянсе" Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава украиской делегации в ПАСЕ, член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев сообщил, что место ранее исключенной из делегацииможет занять заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и святи Константин Усов.

"Сейчас фракция БПП предложила Константина Усова. Это в ПАСЕ. Он также журналист, у него отличное знание английского, он такой же креативный, как и Светлана", – заявил Арьев в эфире телканала ICTV вечером в понедельник, 28 ноября, отвечая на вопросо том, кто займет места депутатов от БПП Светланы Залищук и Мустафы Найема в международных парламентских делегациях, откуда их исключили.

Арьев напомнил о праве парламентских партий периодически корректировать состав своих делегатов.

"Каждый год состав может быть обновлен - это право политической силы", – отметил глава украинской делегации в ПАСЕ.

Решение фракции об исключении Найема и Залищук из состава международных делегаций Арьев пояснил их участием в развитии других партийных проектов.

"Тут всегда есть возможность идти на выборы, побеждать со своей политической силой, а потом со своей политической силой представлять фракцию при международных институциях согласно регламенту", – подчеркнул депутат.

Напомним, 25 июня член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демальянса". Среди инициаторов формирования политисилы были также депутаты от БПП Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".

После вхождения Лещенко, Найема и Залищук в состав руководящих органов "Демальянса" обострились их конфликты с руководством президентской политсилы.

В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП, а в ноябре фракция отозвала Найема и Залищук из международных делегаций Верховной Рады.