Фракция БПП не будет голосовать за введение визового режима с РФ

В БПП аргументировали свою позицию тем, что в случае одобрения постановления будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка.

БПП на своем заседании приняла решение не голосовать за введение визового режима с РФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Фракция "Блок Петра Порошенко" не будет голосовать за постановление о введении визового режима с РФ, об этом заявил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба партии.

"Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с РФ. Есть несколько причин для этого. Во-первых, мы проправительственная фракция, следовательно, мы не можем принимать решения без общения с Правительством. Есть позиция Министра иностранных дел, аргументирует, что это неправильно делать, что мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинский, работающих в России и зарабатывают деньги для своей семьи.

Россия, конечно, сделает симметричный ответ на введение виз. Следовательно, будет перекрыта для многих украинский возможность посещать РФ с целью заработка. Этот вопрос требует взвешенности и осторожности. Эмоции не должны доминировать при принятии этого решения ", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что на днях спикер парламента Андрей Парубий заявил, что постановление может быть вынесено на голосование 6 октября после консультаций с главами депутатских фракций. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины изучило механизм введения визового режима с Россией и готово реализовать его, в случае принятия соответствующего политического решения. Однако министр подчеркнул, что перед принятием решения, все риски введения визового режима необходимо тщательно изучить. По мнению Климкина, для укрепления национальной безопасности Украины введения безвизового режима будет недостаточно.

В августе Климкин заявлял, что не является противником введения визового режима для граждан Российской Федерации, однако призывает рассматривать этот вопрос взвешенно, с учетом интересов Украины.

Как заявлял в комментарии ZN.UA эксперт по международным отношениям Алексей Ижак, после одобрения постановления следует ожидать обострения в отношениях с РФ. По мнению Ижака, РФ начнет вводить симметричные шаги. "Такой шаг (введение визового режима с РФ – ред.) был бы уместен, когда начались активные боевые действия, когда агрессия была очевидна. Сейчас явные намерения России - немного снизить эскалацию с Украиной и найти пути для восстановления отношений. Поэтому сейчас введение визового режима с целью избежания продолжения гибридной войны на Востоке Украины - не имеет смысла", - считает эксперт.

Напомним, что проект постановления об обращении к Кабмину о прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации был одобрен еще в марте.

Вопрос об отмене безвиза с РФ возник снова после того, как 3 октября ФСБ РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".