Топ Новости
<
>

Фракция БПП исключила Найема и Залищук из международных делегаций

14 ноября в 20:53

Поводом для исключения стало членство депутатов в "Демальянсе".

 

Найем Залищук
В БПП обратили внимание на партийную принадлежность некоторых членов фракции. Про Каплина, правда, забыли
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народных депутатов Светлану Залищук, Мустафу Найема и Наталию Новак из состава международных делегаций. Такое решение парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" приняла на вечернем заседании в понедельник, 14 ноября.

Как сообщила Залищук на своей странице в Facebook, отзыв депутатов инициировал замглавы фракции Игорь Кононенко. Поводом для такого решения стало членство Залищук и Найема в партии "Демальянс", а Новак – в партии "Хвыля", которая еще не прошла процедуру регистрации.

Таким образом, Залищук исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ, Найема – в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.

Залищук указала на выборочность подобных решений, уточнив, что лидер Социал-демократической партии (бывшая "Партия простых людей", – Ред.) Сергей Каплин остался членом делегации в Парламентской Ассамбее ГУАМ, а член "Народного Руха" Виктор Кривено – Исполнительного комитета Национальной парламенсткой группы в Межпарламентском Союзе.

Читайте также: Найем, Лещенко и Залищук не собираются покидать фракцию БПП

В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП.

Напомним, что 25 июня народный депутат Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демократического Альянса". Среди инициаторов формирования политисилы есть и другие депутаты от "Блока Петра Порошенко": Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Демальянс Найем Лещенко Залищук БПП
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.63
EUR 27.95
Последние новости