Фракция БПП исключила Найема и Залищук из международных делегаций

Поводом для исключения стало членство депутатов в "Демальянсе".

В БПП обратили внимание на партийную принадлежность некоторых членов фракции. Про Каплина, правда, забыли Василий Артюшенко, ZN.UA

Народных депутатови Наталию Новак из состава международных делегаций. Такое решение парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" приняла на вечернем заседании в понедельник, 14 ноября.

Как сообщила Залищук на своей странице в Facebook, отзыв депутатов инициировал замглавы фракции Игорь Кононенко. Поводом для такого решения стало членство Залищук и Найема в партии "Демальянс", а Новак – в партии "Хвыля", которая еще не прошла процедуру регистрации.

Таким образом, Залищук исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ, Найема – в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.

Залищук указала на выборочность подобных решений, уточнив, что лидер Социал-демократической партии (бывшая "Партия простых людей", – Ред.) Сергей Каплин остался членом делегации в Парламентской Ассамбее ГУАМ, а член "Народного Руха" Виктор Кривено – Исполнительного комитета Национальной парламенсткой группы в Межпарламентском Союзе.

В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП.

Напомним, что 25 июня народный депутат Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демократического Альянса". Среди инициаторов формирования политисилы есть и другие депутаты от "Блока Петра Порошенко": Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".