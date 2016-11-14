Фракция БПП исключила Найема и Залищук из международных делегаций

Поводом для исключения стало членство депутатов в "Демальянсе".
Как сообщила Залищук на своей странице в Facebook, отзыв депутатов инициировал замглавы фракции Игорь Кононенко. Поводом для такого решения стало членство Залищук и Найема в партии "Демальянс", а Новак – в партии "Хвыля", которая еще не прошла процедуру регистрации.
Таким образом, Залищук исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ, Найема – в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.
Залищук указала на выборочность подобных решений, уточнив, что лидер Социал-демократической партии (бывшая "Партия простых людей", – Ред.) Сергей Каплин остался членом делегации в Парламентской Ассамбее ГУАМ, а член "Народного Руха" Виктор Кривено – Исполнительного комитета Национальной парламенсткой группы в Межпарламентском Союзе.
В сентябре Мустафу Найема сняли с должности заместителя председателя парламентской фракции БПП.
Напомним, что 25 июня народный депутат Сергей Лещенко заявил о создании политической партии на базе "Демократического Альянса". Среди инициаторов формирования политисилы есть и другие депутаты от "Блока Петра Порошенко": Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также внефракционная Виктория Пташник, избранная по списку "Самопомочи".ZN.UA