Фонд "Возрождение" отмежевался от позиции Пинчука относительно "болезненных компромиссов" для Украины

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В фонде Сороса не считают, что уступки агрессору помогут Украине остановить войну.

Фонд "Возрождение" не разделяет позиции Пинчука, но будет продолжать сотрудничество с его фондом

Международный Фонд "Возрождение", основанный финансистом Джорджем Соросом и сотрудничающий с благотворительным фондом Виктора Пинчука в рамках нескольких проектов, не разделяет взглядов Пинчука по поводу путей достижения мира в Украине, недавно изложенных в егодля Wall Street Journal.

Как указывается в заявлении на сайте фонда, тезисы из статьи Пинчука о необходимости "болезненных компромиссов", на которые должна пойти Украина для завершения конфликта с Россией, спровоцировали широкий общественный резонанс.

"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - отмечается в заявлении.

Указывается также, что отказ от вектора интеграции Украины в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях между Киевом и Москвой, однако окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом.

В фонде также заявили, что вынесение вопроса Крыма "за скобки" и реинтеграция ОРДЛО на российских условиях не сделают Украину жизнеспособным государством. Отказ Украины от Крыма, в то же время, будет означать предательство не только крымских украинцев, но и целого народа – крымских татар, страдающих от притеснений в условиях оккупации.

Тем не менее, в фонде указали, что продолжат выполнять свои партнерские обязательства в совместных проектах с фондом Пинчука.

29 декабря в разделе "мнения" издания The Wall Street Journal была обнародована статья украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой предлагается временно исключить членство в ЕС из заявленных целей Украины на ближайшее будущее и признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе.

По его мнению, Украине необходимо 15-20 лет, чтобы претендовать на возвращение Крыма. Также олигарх предлагает проигнорировать оккупацию Донбасса и провести там выборы по украинским законам.