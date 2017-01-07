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Фонд "Возрождение" отмежевался от позиции Пинчука относительно "болезненных компромиссов" для Украины

7 января в 17:20

В фонде Сороса не считают, что уступки агрессору помогут Украине остановить войну.

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Фонд "Возрождение" не разделяет позиции Пинчука, но будет продолжать сотрудничество с его фондом
Международный Фонд "Возрождение", основанный финансистом Джорджем Соросом и сотрудничающий с благотворительным фондом Виктора Пинчука в рамках нескольких проектов, не разделяет взглядов Пинчука по поводу путей достижения мира в Украине, недавно изложенных в его статье для  Wall Street Journal.

Как указывается в заявлении на сайте фонда, тезисы из статьи Пинчука о необходимости "болезненных компромиссов", на которые должна пойти Украина для завершения конфликта с Россией, спровоцировали широкий общественный резонанс.     

"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - отмечается в заявлении.

Указывается также, что отказ от вектора интеграции Украины в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях между Киевом и Москвой, однако окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом.

В фонде также заявили, что вынесение вопроса Крыма "за скобки" и реинтеграция ОРДЛО на российских условиях не сделают Украину жизнеспособным государством. Отказ Украины от Крыма, в то же время, будет означать предательство не только крымских украинцев, но и целого народа – крымских татар, страдающих от притеснений в условиях оккупации.

Тем не менее, в фонде указали, что продолжат выполнять свои партнерские обязательства в совместных проектах с фондом Пинчука.

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29 декабря в разделе "мнения" издания The Wall Street Journal была обнародована статья украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой предлагается временно исключить членство в ЕС из  заявленных целей Украины на ближайшее будущее и признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе.

По его мнению, Украине необходимо 15-20 лет, чтобы претендовать на возвращение Крыма. Также олигарх предлагает проигнорировать оккупацию Донбасса и провести там выборы по украинским законам.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Пинчук Крым
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3 комментария
  • Егор Соболев Сегодня, 18:07 Пинчук вещает устами Трампа, именно он сегодня "нашеФФсё"! О Сорос обделался по уши похоронив Демократическую партию своими заумными еврейскими штучками. Он лузер хоть и какает долларами. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Егор Соболев Сегодня, 18:07 Пинчук вещает устами Трампа, именно он сегодня "нашеФФсё"! О Сорос обделался по уши похоронив Демократическую партию своими заумными еврейскими штучками. Он лузер хоть и какает долларами. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alexandr Shevchenko Сегодня, 18:07 У Сороса нет предприятий в Украине1 А Пинчука они есть и загибаются при такой политике. Поэтому Пинчуку волей-неволей, а надо быть патриотом Украины .а не "патри о том". Ответить Цитировать Пожаловаться
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