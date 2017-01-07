Фонд "Возрождение" отмежевался от позиции Пинчука относительно "болезненных компромиссов" для Украины

В фонде Сороса не считают, что уступки агрессору помогут Украине остановить войну.
Как указывается в заявлении на сайте фонда, тезисы из статьи Пинчука о необходимости "болезненных компромиссов", на которые должна пойти Украина для завершения конфликта с Россией, спровоцировали широкий общественный резонанс.
"Мы не разделяем мнения о том, что ради достижения мира Украина должна отказаться от своего стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, или снять с повестки дня стратегические цели, которые поддерживаются большинством общества и зафиксированы в украинском законодательстве", - отмечается в заявлении.
Указывается также, что отказ от вектора интеграции Украины в ЕС и НАТО не решит ни одной проблемы в отношениях между Киевом и Москвой, однако окончательно деморализует украинское общество и подорвет доверие к Украине за рубежом.
В фонде также заявили, что вынесение вопроса Крыма "за скобки" и реинтеграция ОРДЛО на российских условиях не сделают Украину жизнеспособным государством. Отказ Украины от Крыма, в то же время, будет означать предательство не только крымских украинцев, но и целого народа – крымских татар, страдающих от притеснений в условиях оккупации.
Тем не менее, в фонде указали, что продолжат выполнять свои партнерские обязательства в совместных проектах с фондом Пинчука.
29 декабря в разделе "мнения" издания The Wall Street Journal была обнародована статья украинского олигарха Виктора Пинчука, в которой предлагается временно исключить членство в ЕС из заявленных целей Украины на ближайшее будущее и признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе.
По его мнению, Украине необходимо 15-20 лет, чтобы претендовать на возвращение Крыма. Также олигарх предлагает проигнорировать оккупацию Донбасса и провести там выборы по украинским законам.ZN.UA